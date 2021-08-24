İtalya'dan Afganistan'dan gelen göç konusunda ortak bir politika çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Afganistan'daki krizi görüşmek üzere yaptığı çağrı üzerine sanal olarak düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sonrası konuşan İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, G7 liderlerinden ve Avrupa'nın Afganistan'dan gelen göç konusunda ortak bir politika benimsemesinin hayati önem taşıdığını belirterek, G7'nin Afganistan konusundaki tartışmalara G20 ülkelerini dahil etmesi gerektiğini açıkladı. Draghi, “G20, G7'ye Afganistan'da olup bitenleri kontrol etme olanağına sahip oldukları için çok önemli olan diğer ülkeleri dahil etme konusunda yardımcı olabilir” ifadelerini kullanarak, söz konusu ülkelerin Rusya, Çin, Suudi Arabistan, Türkiye ve Hindistan olduğunu aktardı.

Draghi, 31 Ağustos'tan sonra uluslararası kuruluşların Afganistan'a erişiminin gerekli olduğunu ve İtalya'nın bundan sonra Afgan askeri güçlerine yönelik kaynaklarını insani yardımlara yönlendireceğini açıkladı.

Afganistan'dan göç dalgası konusunda Avrupa veya uluslararası düzeyde hala koordineli veya ortak bir yaklaşım olmadığını ifade eden Draghi, "Bunun için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanarak, bu tür bir işbirliğinin terörle mücadele için de hayati önem taşıdığını vurguladı.