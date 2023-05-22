İtalyan Başbakan Meloni, çizmelerini giydi sel bölgesini ziyaret etti

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna bölgesinde geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışlarda 14 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yaşanan felaketin ardından Japonya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nden erken dönen Başbakan Giorgia Meloni, Emilia-Romagna bölgesini ziyaret etti. Çizmelerini giyen Meloni, sel sularından geçerek selzedeleri tek tek ziyaret etti. Yerel halkın ihtiyaçlarını dinleyen İtalyan Başbakan, sel bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yaraların kısa sürede sarılacağı sözünü veren Meloni, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu bir trajedi. Ancak, krizlerden her zaman güçlü bir şekilde çıktı” dedi. Selzedelere yardımların yapılacağı, ihtiyaçların karşılanacağı sözü veren İtalyan Başbakan, yarın toplanacak olan kabinenin bölgedeki hasarı ve yapılacak yardımları görüşeceğini sözlerine ekledi. Avrupa Birliği Dayanışma Fonu'ndan yardım istenebileceği sinyalini veren Meloni, “Gerekli kaynaklar bulunacak” ifadesini kullandı.

Bölgeden tahliye edilen 36 bin kişinin 5 bini, hükümet tarafından barınaklara dönüştürülen sinema ve müze gibi merkezlere yerleştirildi. Sivil Koruma yetkilileri, 20den fazla nehirde taşma sonucu bölgede toprak kayması da meydana geldiğini ifade ederek bölgenin yüzde 16'sının şuana kadar boşaltıldığını açıkladı. Şuana kadar 27 bin kişinin elektriksiz kaldığı bölgede bölgedeki tarım alanlarında hasar meydana geldi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.