İtalyan hükümeti yeni Covid-19 tedbirlerini açıkladı

Başbakan Giuseppe Conte, pazar akşamı düzenlenen basın toplantısında 'genel bir karantina kısıtlamasına girmemek' amaçlı olduğunu duyurduğu yeni kısıtlamaları kamuoyuna açıkladı.

Conte, yeni tip koronavirüs salgın yayılımının endişe verici boyutta olduğunu söyledi ve yeni bir karantina kısıtlamasının ülke ekonomisini ciddi şekilde tehlikeyi atabileceğini ifade etti.

Daha önce İtalyan basınına yansıyan gece ve haftasonu sokağa çıkma yasağı getirilmezken belediyelere sosyal mesafenin korunmasının zorlaştığı durumlarda cadde ve meydanları akşam 21'den sonra kamuya kapatma yetkisi tanındı.



Başbakan Conte, kamuda uzaktan çalışma sisteminin teşvik edileceğini duyurdu. Lokal bazlı fuar gibi etkinlikler yasaklandı, sadece ulusal ve uluslararası boyutlardaki etkinliklere izin verilecek.

Lise ve üniversitelerde uzaktan ve kademeli eğitim

Yeni tedbirler arasında lise ve yüksek okullarda kademeli giriş saatleri ve uzaktan eğitim uygulanmasına karar verildi. İlk öğretim okullarında ise yüz yüze eğitime devam edilecek.

Kafe ve restorantlar 5-24 saatleri arasında hizmet verecek

Kısıtlamalar çerçevesinde ülke genelinde restoran, bar, kafe gibi işletmeleri sabah saat 5'ten gece yarısına kadar hizmet verebilecek ve evlere servis yapabilecek. Bu gibi işletmelerde bir masada en fazla 6 kişi oturabilecek.

Fiziksel temaslı amatör sporlar yasak

Yeni Kovid-19 tedbirleri arasında fiziksel temasın yaşandığı her türlü amatör spor yasaklandı. Spor salonları ve havuzlar, bir hafta içinde yeni normlara uygun hale getirilmeleri halinde faaliyetlerine edebilecekler. Yerel yönetimler, gün içinde yapılan görüşmede Başbakan'dan havuz ve spor salonlarının kapatılmamasını talep etmişti.

Vaka sayıları 4 gündür rekor seviyede

İtalyan Sağlık Bakanlığı'nın 18 Ekim'de açıkladığı verilere göre son 24 saatte 11 bin 705 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve bir gün önce kaydedilen en yüksek vaka sayısı daha az test yapılmasına rağmen aşıldı. İtalya'da toplamda 126 bin 237 atkif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana 36 bin 543 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Burak Ortahamamcılar

