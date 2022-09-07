İtalyan milli takımının şıklığı Türkiye'nin moda devine emanet

1983 ve 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonu unvanına sahip İtalya Milli Basketbol Takımı'nın giyim sponsorluğu için Sporun gelişimine değer veren Kiğılı ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. Milano Star Rosa Otel'de düzenlenen imza törenine, İtalya Basketbol Federasyonu (FIP) Başkanı Gianni Petrucci ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem katıldı. Petrucci ve Suerdem, imza töreninin ardından Avrupa Basketbol Şampiyonası C grubu 4. haftasında Forum di Assago'da oynanan İtalya-Hırvatistan mücadelesini takip etti.

İtalya Milli Basketbol Takımı'nın resmi giyim sponsoru Türkiye'den

Kadrosunda birçok önemli yıldızı barındıran ve katıldığı her organizasyonda önemli başarılar elde eden İtalya Milli Basketbol Takımı'nın giyim sponsorluğunu üstlenecekleri için gurur duyduklarını ifade eden Suerdem, “Branş ayırt etmeden spora ve sporcuya destek olmaya özen gösteriyoruz. Bir erkek giyim markası olmanın ötesindeki sorumluluklarımızı da hatırlayıp bu doğrultuda hem yurt içi hem de yurt dışında kulüp ve milli takım bazında sponsorluklara imza atıyoruz. Kiğılı olarak yurt dışındaki yapılanmamıza baktığımızda en güçlü olduğumuz noktaların başında 14 mağaza ile İtalya geliyor. Dünyaca ünlü pek çok giyim markasının olduğu bir ülkede bu denli güçlü bir şekilde yer almaktan dolayı mutluyuz. Bunu daha da ileri taşımak için İtalya milli basketbol takımına üç yıl boyunca sponsor olduk. Böylelikle İtalya takımının yıldız basketbolcularının giyim sponsorluğunu biz üstleneceğiz. Bir Türk markası olarak modanın devi olan bir ülkenin milli basketbol takımının oyuncularını giydirmek bizim için ayrı bir gurur kaynağı olacak. Sponsorluğumuzun hayırlı olmasını ve İtalya Milli Basketbol Takımı'na bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

