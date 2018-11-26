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İtalyan sinemacı Bernardo Bertolucci hayatını kaybetti

İtalyan sinemacı Bernardo Bertolucci hayatını kaybetti
İtalyan sinemacı Bernardo Bertolucci hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü yönetmen Bernardo Bertolucci, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Paris'te Son Tango filminin yönetmeni Bernardo Bertolucci, 77 yaşında başkent Roma'daki evinde hayatını kaybetti. İtalyan sinemasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Bertolucci, uzun kariyeri boyunca 20'ye yakın filme imza attı. 

Venedik Film Festivali'nde 2007'de "Altın Aslan" ödülü alan ve 2011'de Cannes Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülen Bertolucci, 'Paris'te Son Tango', '900' ve 1988'de 'En İyi Yönetmen' ve 'En iyi Uyarlanmış Senaryo' olmak üzere iki dalda Oscar ödülü aldığı 'Son İmparator' filmleriyle öne çıkmıştı. 

Bertolucci'nin ölümü, eşi Clare Peploe tarafından doğrulandı fakat ölüm nedeni belirtilmedi.  

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