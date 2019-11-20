İtalyan Üniversiteleri İstanbul'da başarılı Türk öğrenciler ile buluşacak

İtalyan üniversitelerinde İngilizce eğitim dilindeki programların çoğalması sonucu İtalya'da eğitime ilgi her geçen yıl artıyor. Kaliteli ve ekonomik üniversite eğitimi ile burs imkanları sebebiyle İtalya'da tasarım bölümlerinin yanı sıra artık tıp, mimarlık, mühendislik, psikoloji ve ekonomi gibi fakülteler de Türk öğrenciler tarafından çok talep gördüğü kaydediliyor. İtalyan üniversitelerinin kayıt ofisi ve sınav merkezi olarak hizmet veren Firenze Yurtdışı Eğitim tarafından düzenlenen Study in Italy Days etkinliği için 1088 yılında kurulan Avrupa'nın ilki olduğu belirtilen Bologna Üniversitesi, Galileo Galile'nin mezun olduğu Pisa Üniversitesi daha sonra hocalık yaptığı Padova Üniversitesi ile çok talep gören dünya sıralamalarında üst sıralarda olan Politecnico di Milano ve Roma Sapienza Üniversite yetkilileri Türk öğrencilerle görüşmek üzere İstanbul'a gelecek.
Yapılan bilgilendirmede; üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programları ile ilgilenen öğrenciler 30 Kasım 2019 tarihinde Inter Continental İstanbul-Taksim Otelinde gerçekleşecek etkinliğine randevu ile katılım sağlayabilecek Katılımcı üniversiteler ve İngilizce bölümleri studyinitalydays.com sayfasında incelenerek randevu alınabilecek.
Katılımcı üniversiteler listesi şöyle sıralandı;
Universit di Bologna
Politecnico di Milano
Universit di Torino
Universit di Padova
Sapienza - Universit di Roma
Universit Ca Foscari Venezia
Universit IUAV Venezia
Universit di Siena
Universit di Pisa
Universit di Messina
Universit di Genova
İstituto marangoni
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti
Domus Academy
IED - Istituto Europeo di Design
RUFA - Rome University of Fine Arts
Universit IULM
Link Campus University di Roma