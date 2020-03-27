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İtalya'nın eski başbakanı Salvini'den Çin'e korona virüs suçlaması

İtalya'nın eski başbakanı Salvini'den Çin'e korona virüs suçlaması
İtalya'nın eski başbakanı Salvini'den Çin'e korona virüs suçlaması

İtalya'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Çin'in korona virüs salgınını örtbas etmeye çalışarak, insanlık suçu işlediğini ifade etti.

Korona virüs salgınında vaka sayısının 80 bin 589'a ulaştığı İtalya'da, ana muhalefet partisi başkanı ve eski başbakan Matteo Salvini, Çin'i korona virüs salgınını örtbas ederek insanlık suçu işlediğini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Salvini, Çin'in korona virüs salgınını 3 hafta geç Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) bildirdiğini, ve doğru hikayeyi anlatmadığını belirterek insanlık suçu işlediğini ifade etti. Salvini paylaşımlarında Çin'in, İtalya'ya yaptığı yardımlar nedeniyle eleştirileri saptırmaya çalıştığını iddia etti.

Çin geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İtalya'ya tıbbi ekip göndermişti.
İtalya'da korona virüs salgını nedeniyle 8 bin 215 kişi hayatını kaybetti.

Serkan Bayar
 

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