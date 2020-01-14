İtalya'nın ünlü moda ve tasarım akademileri Türkiye'ye geliyor

İtalyan üniversiteleri Partner Acentesi olarak hizmet veren Firenze Eğitim, İtalya'da moda, tasarım ve tasarım yönetimi eğitimi almak isteyenler için 21-22 Şubat 2020 tarihleri arasında 'Değerlendirme Günleri' (Evaluation Days) düzenliyor. Bağdat Caddesi'ndeki Firenze Yurtdışı Eğitim binasında yapılacak etkinliğe; İtalya'nın Milano kentinde 1980 yılından bir grup moda ve tasarım sanatçısı tarafından kurulan Nuova Accademia Di Belle Arti (NABA) ile aynı kampüste hizmet veren dünyaca ünlü tasarım okulu Domus Academy temsilcileri katılacak. 6-7 Mart 2020 tarihleri arasında ise Istituto Marangoni 'Değerlendirme Günleri' (Evaluation Days) gerçekleşecek.

Yapılan bilgilendirmeye göre; NABA , Domus Academy ve istituto marangoni başvuruları için düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, üniversite yetkilileri ile yüz yüze görüşme fırsatı bulacak. Ayrıca, ücret ödemeden başvuru yapabilecek olan katılımcılar, aynı gün içinde değerlendirmeye alınacak ve uygun görülenlerin direk kabulleri verilecek. Katılım için başvuru evraklarının 14 Şubat tarihine kadar Firenze Eğitim danışmanlarına ulaştırılması gerekiyor.

NABA , Domus Academy ve istituto marangoni Evaluation Days'e kimler katılabilir?

Etkinliğe üniversite ve master programlarına başvuru yapmak isteyen öğrenciler katılabilecek. Burs yarışmaları açık olacağı için isteyen öğrenciler, projelerine değerlendirme alabilecekler.

Üniversite programlarına katılmak isteyen liselerin 12'nci sınıf öğrencileri ve mezunları, başvuru evraklarını Firenze'ye ulaştırdıktan sonra randevu alarak birebir görüşmelere katılabilecek ve üniversite kabulünü görüşme sonunda alabilecek.

Liselerin 10'uncu ve 11'inci sınıf öğrencileri de tasarım çalışmaları varsa ön değerlendirme alabilecekler. Bu öğrenciler ayrıca, okul ve programlar hakkında okul yetkilisinden ayrıntılı bilgi almak için de etkinliğe katılabilecek. Bunun yanında etkinlikte yaz okulları hakkında da bilgi sağlanacak.

Üniversite son sınıf öğrencileri ve mezunları da değerlendirme günlerine master programları için katılabilecek. Üniversitelerin 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri ise portfolyo çalışmalarını sunmak kaydıyla ön değerlendirme alabilecek ve master kabulünü görüşme sonunda alabilecekler. Ayrıca, okulların programları ve yaz okulu hakkında bilgi verilecek.