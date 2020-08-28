itelligence Türkiye, ‘İlk 500 Bilişim Şirketi' araştırmasında üç ödülün birden sahibi oldu

SAP'nin Global | Platin iş ortağı itelligence Türkiye, bu sene 21.'si gerçekleştirilen “Bilişim 500 - İlk 500 Bilişim Şirketi” araştırmasında 3 değerli birincilik ödülünün sahibi oldu. sene ilk defa online olarak gerçekleştirilen törende şirket; ‘Uluslararası Üreticinin Türkiye Temsilcisi' kategorisinde ‘ERP Yazılımı', ‘Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılım' ile ‘Yazılım' alanında birincilik ödüllerini alarak, 5 yıl üst üste ödül alma başarısı gösterdi.

BT Haber Yayıncılık tarafından yürütülen Bilişim 500 araştırması sonuçlarının bilişim sektörünün nabzını tutan önemli veriler ortaya koyduğunu belirten itelligence Türkiye CEO'su Dr. Abdülbahri Danış, “5 yıldır üst üste değerli ödüllerle döndüğümüz törende, yine çok güzel ödüllerin sahibi olduk. Ancak bu defa hedef büyüttük. Uzun yıllardır ödülleri topladığımız kategorilerin yanı sıra, genel yazılım kategorisinde de ilk sırada yer aldık. Genel sıralamaya baktığımızda Türkiye'de SAP'nin en büyük iş ortağı ve pazar lideri olmayı sürdürdük. Şirketimizin DNA'sında her zaman tutkuyla çalışmak yer alıyor. Bu da bizi kurum olarak çevikleştiriyor. Bu yıl yaşadığımız pandemi döneminde de bunu test etmek ve kendimizi daha da iyileştirmek için çok güzel fırsatlar yakaladık. Büyüyerek ve güçlenerek çıktığımız bu sürecin, bize önümüzdeki yıl da gururlanacağımız ödüller getireceğine inancım sonsuz” dedi.

“BT pazarıyla birlikte büyüyoruz''

Bilişim sektörüne dair değerlendirmeler de yapan Dr. Abdülbahri Danış, ‘'İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı tüm hızıyla büyümeye devam ediyor. TÜBİSAD'ın verilerine göre yalnızca 2019 yılında Türkiye BT pazarı yüzde 14 oranında büyüyerek 152,7 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün ihracat performansı ise yüzde 27'lik büyüme ile 6,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde sektörün en önemli oyuncularından itelligence Türkiye olarak yüzde 47 büyüme gösterip 2019 yıl sonu itibarıyla 329 Milyon TL cirosal büyüklüğe ulaştık. Bunda, inovasyon ve yenilikçi teknolojileri odağımıza alarak Türkiye'de ve dünyanın her yerinde dijital dönüşüm odaklı iz bırakan projeleri başarıyla hayata geçirmenin rolü çok büyük” dedi.