itelligence Türkiye'ye SAP İş Ortakları Günü'nde 4 ödül

İş uygulamaları alanında önemli yazılım SAP'nin uluslararası ekosisteminde yer alan en büyük iş ortaklarından itelligence Türkiye, her yıl geleneksel olarak SAP Türkiye tarafından düzenlenen ve tüm iş ortaklarını buluşturan SAP İş Ortakları Günü'nden bu yıl da 4 ödülle ayrıldı. Şirket; SAP Türkiye'nin verdiği en yüksek gelir kazandıran iş ortağı, en yüksek on-premise lisans geliri üreten iş ortağı, en yüksek bulut insan kaynakları geliri üreten iş ortağı ve en yüksek bulut müşteri deneyimi geliri üreten iş ortağı ödüllerine layık görülerek geleneği sürdürdü.

Elde edilen başarıyla ilgili açıklamada bulunan itelligence Türkiye CEO'su Dr. Abdülbahri Danış, "Türkiye'de, SAP'nin ekosistemindeki açık ara farkla en büyük iş ortağı olarak, bu özel günün bu yıl da adeta ödül yağmuruna dönüşmesi, bizleri oldukça mutlu etti. Bu büyük başarıda emeği ve katkısı olan 830 kişilik itelligence Türkiye ailesindeki tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Türkiye'de SAP inovasyonlarının itici gücünü oluşturan çözümlerimizle, müşterilerimizin teknolojiyi kullanarak sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu doğrultuda stratejik işbirliği içerisinde olduğumuz, birlikte ürettiğimiz projeleri başarı öykülerine dönüştürdüğümüz tüm müşterilerimize teşekkür ediyorum" dedi.