itelligence,'SAP Global Platinum Reseller of the Year' seçildi

İş uygulamaları alanında önde gelen yazılım şirketi SAP'nin ekosisteminde yer alan en büyük uluslararası iş ortaklarından itelligence, SAP iş ortağı olarak sunduğu katkılar sebebiyle 2019 SAP Pinnacle Ödülleri'nde “SAP Global Platinum Reseller of the Year” ödülünün sahibi oldu. SAP her yıl, iş ortaklıklarını geliştirip büyütme konusunda mükemmel performans gösteren ve müşterilerinin operasyonlarını iyileştiren en başarılı iş ortaklarını ödüllendiriyor. 30 ayrı kategorinin kazananları ve finalistleri; sahadan gelen tavsiyelere, müşteri geri bildirimlerine ve performans göstergelerine göre belirleniyor.

Ödüllerle ilgili konuşan SAP CEO'su Bill McDermott, “Akıllı işletmeler konsepti çevresinde canlı bir ekosistem oluşturup korumak için SAP olarak iş ortaklarımıza ve onların müşterilerine daha fazla değer sunma becerilerine odaklanıyoruz. Gerek büyük gerekse küçük ölçekli iş ortaklarımız, şirketlerin daha iyi çalışmasını ve müşterilerin akıllı işletmelere dönüşmesini sağlayan yenilikçi, ilham verici çözümler ve servisler oluşturuyor. SAP Pinnacle Ödüllerinin tüm kazananlarını kutluyorum. Eskilerin dediği gibi, ‘Hayaller birlikte çalışınca gerçeğe dönüşür.' Bunu sağlayan iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

itelligence AG CEO'su Norbert Rotter ise alınan ödülle ilgili, “itelligence'ın Pinnacle Ödülleri'nde bir kez daha ‘SAP Global Platinum Reseller of the Year' seçilmesi, SAP iş ortağı olarak güçlü global konumumuzu pekiştiriyor. Dijitalleşme yoluyla IT ortamlarının ve iş süreçlerinin kapsamlı dönüşümünde, itelligence'ın mükemmel danışmanlığıyla kurumsal yazılımlarda dünya lideri SAP çözümlerinin bir araya gelmesi sayesinde müşterilerimiz çok hızlı bir şekilde fayda elde ediyor” dedi.

2019 SAP Pinnacle Ödülleri, itelligence açısından ödülleri bir adım öteye taşımak anlamına geliyor. Son yıllarda itelligence, özellikle SAP S/4HANA'nın benimsenmesi ve uygulanması, SAP SuccessFactors'ün güçlendirilmesi, veritabanı ve veri yönetimi çözümlerine sağlanan katkı alanlarındaki gücüyle ödüle layık görülüyor. itelligence aynı zamanda kısa süre önce SAP Kuzey Amerika İş Ortağı Mükemmellik Ödüllerinde de iki ayrı ödül kazandı: “SAP Emerging Enterprises” ve “SAP Digital Marketing Momentum.” Bu ödüller SAP tarafından, işletmelerini dönüştürmek, inovasyonu teşvik etmek ve dijital ekonomide kazanç sağlamak için SAP ürünlerinden yararlanan ve en yüksek performansı gösteren iş ortakları ve müşterilere veriliyor.

SAP Pinnacle Ödülleri de SAP iş ortaklarının dikkat çekici katkılarını vurguluyor; müşterilerinin hedeflerine ulaşmaları için ekip çalışması, yenilikçi yaklaşım, sınırları aşma kararlılıklarını ödüllendiriyor.