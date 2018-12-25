İtfaiye ekipleri alevlere duvarı kırarak ulaştı

Edinilen bilgiye göre yangın, Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü Musalla Mahallesi Cirit sokakta bulunan Hüseyin Değirmenci ile oğlu Yücel Diğermenci'ye ait 3 katlı bir binada meydana geldi. Binanın ikinci katında odada telefonla maç izlediği sırada yanık kokusu alan Yücel Değirmenci, ardiye olarak kullandıkları ebeveyn banyosunda yangın çıktığını fark etti. Prize takılı bilgisayardan dolayı çıktığı tahmin edilen yangında banyoda bulunan kilim ve yün yataktan çıkan alevlere aile bireyleri müdahalesi yetersiz kalınca durum Safranbolu itfaiyesine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği daireye müdahale etmeye başladı.

“ İtfaiye erinin ayağı kırıldı”

Yoğun dumandan dolayı alevlere ulaşamaya çalışan itfaiye eri Fatih Karababa bu sırada evin içinde düşerek ayağını kırdı. Bu sırada hazır bekleyen 112 ekiplerinin çağrılması nedeniyle Hüseyin Değirmenci'nin eşi oğluna bir şey olduğunu sanarak gözyaşlarına boğuldu. Oğlunu gördükten sonra rahatlayan anneyi yakınları teselli ederken, ayağı kırılan itfaiye erine 112 ekipleri ve diğer itfaiye ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeyle aşağıya indirilerek ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

“ Alevlerin bulunduğu banyo duvarını dışarından kırarak söndürdüler”

Yoğun dumandan dolayı içerinden ardiye olarak kullanılan banyoya ulaşamayan ekipler daha sonra binanın camından dolayı içeriye müdahale etmeye başladı. Alevlerin olduğu alana bir türlü ulaşmakta zorluk çeken itfaiye ekipleri yangının çıktığı bölüme ulaşmak için binanın yanında balyoz ile duvarları kırdı. Duvarın kırılması ile alevlere ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası söndürüldü.

Öte yandan mahalleli itfaiyenin çalışmalarını pür dikkat izlerken, maddi hasarın meydana geldiği Hüseyin Değirmenci'nin eşi ve kızı ise gözyaşlarına hakim olamadı.