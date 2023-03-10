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İtfaiye ekipleri kurtarmıştı, 'Enkaz' yeni yuvasına kavuştu

İtfaiye ekipleri kurtarmıştı, 'Enkaz' yeni yuvasına kavuştu
İtfaiye ekipleri kurtarmıştı, 'Enkaz' yeni yuvasına kavuştu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kurtarılan ve ekipler tarafından "Enkaz" ismi verilen kedi, yeni yuvasına kavuştu.

İtfaiye ekipleri kurtarmıştı, 'Enkaz' yeni yuvasına kavuştu - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Çorum Belediyesi'ne bağlı arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kediyi kurtarmıştı. Kendisini kurtaran ekipler tarafından “Enkaz” ismi verilen kedi, Çorum Belediyesi Sahipsiz Kediler Müşahede Binası'ndaki yeni yuvasına yerleştirildi. Enkaz yeni yuvasında hayata yeniden tutundu.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kediyi enkazdan kurtararak deprem bölgesinde 1 ay boyunca bakımını üstlenen ekiplere teşekkür etti. Candan, Çorum'a dönüşünde kediyi de getirdiğini belirterek, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sahipsiz Kediler Müşahede Binası'na yerleştirildiğini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Kedimizi, sağlığıyla, bakımıyla buradaki veterinerlerimize emanet ettik. Her şeyiyle ilgilenecekler. İnşallah onu burada mutlu edeceğiz. Depremde sahiplerini kaybetmişti ama şimdi bütün Çorum onun sahibi olacak” dedi.

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