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İtfaiye ekipleri samanlıktaki yangını binanın duvarını yıkarak söndürebildi

İtfaiye ekipleri samanlıktaki yangını binanın duvarını yıkarak söndürebildi
İtfaiye ekipleri samanlıktaki yangını binanın duvarını yıkarak söndürebildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saman balyalarının bulunduğu bir evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, zemin katın duvarının yıkılarak saman balyalarının dışarıya çıkarılması sonucunda söndürüldü.

İtfaiye ekipleri samanlıktaki yangını binanın duvarını yıkarak söndürebildi - Tıkla İzle

İtfaiye ekipleri, yangının binanın diğer bölümlerine ulaşmaması için çaba harcarken, zemin katta bulunan su boruları dışarı çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın Karaöz Mahallesinde Doğan Coşkun'a ait evin zemin katında saman balyalarının bulunduğu bölümde çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edilirken, yangının meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir inşaat şantiyesi çalışanları da yangına müdahalede bulundu. Saman balyalarının tutuşması sonucu başlayan yangının binanın üst katına ve zemin katta bulunan diğer bölgelere sıçramaması için itfaiye ekipleri gerekli önlemleri alıp çalışma yaparken, zemin katta bulunan su boruları bina dışarısına taşındı.
İtfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen yangın kontrol altına alınmasına rağmen saman balyaları için için yanmaya devam etti.

Arif Kaplan

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