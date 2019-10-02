İtfaiye eri denize atlayarak yaşlı adamı kurtardı

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda ilçenin Yalı mevkisinde kumsalda yürüyen Ahmet Hamdi K. (75), bir anda denize doğru yürümeye başladı. Vatandaşların bütün uyarılara rağmen denizden çıkmayan yaşlı adama olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaşlı adamı görür görmez suya girdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğinde görevli Arslan Çakır isimli itfaiye eri yaşlı adamı görür görmez denize girdi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeden denize giren Çakır, yaşlı adamı sırtına alarak kumsala çıkardı. Kıyıda vatandaşların alkışları arasında yaşlı adamla ilgilenen Çakır ve diğer itfaiye erleri sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaşlı adamı teslim etti.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ahmet Hamdi K., yakınlarına haber verilmesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamza Alp

