İtfaiye eri Türk bayrağını yanmaktan kurtardı

Yangın, Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta bulunan kullanılmayan 2 katlı binada meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında Türk bayrağını gören itfaiye eri, bayrağımızı alıp yanmaktan kurtardı. Bayrağımızı karşıdaki evin penceresine asan itfaiye eri, söndürme çalışmalarına devam etti. İtfaiye erinin bu hareketi beğeni topladı. Yangın sonucu ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Salih Bilal Aslan