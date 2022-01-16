İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İtfaiye eri, yangında mahsur kalan yaşlı kadını sırtında indirdi

İtfaiye eri, yangında mahsur kalan yaşlı kadını sırtında indirdi
İtfaiye eri, yangında mahsur kalan yaşlı kadını sırtında indirdi

Aksaray’da yan dairesinde çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanda mahsur kalan yaşlı kadın, yangın merdiveniyle daireye ulaşın itfaiye tarafından kurtarıldı. Ayaklarından rahatsız olan yaşlı kadını, itfaiye eri sırtına alarak yangın merdiveni sepetinden indirdi.

İtfaiye eri, yangında mahsur kalan yaşlı kadını sırtında indirdi - Tıkla İzle

Yangın, Pamucak Mahallesi 909 Sokakta bulunan Alıcı Aydoğdu Apartmanının 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Öztürk'e ait dairede kalorifer borularının patlamasından dolayı yangın çıktı.

Dumanları fark eden ev sahibi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın mahalline gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan yangına müdahale etti öte yandan da yoğun duman nedeniyle apartmanı tahliye etti. Tahliye esnasında duman nedeniyle apartmana çıkamayan 83 yaşındaki Leyla Öztürk, balkondan yardım istedi.

Yardım çağrısı üzerine itfaiye ekipleri merdiven marifeti ile balkona yaklaşarak yaşlı kadını merdivenle daireden tahliye etti. Bacaklarındaki rahatsızlıktan dolayı yürümekte güçlük çeken yaşlı kadın itfaiye merdiveninden inemeyince itfaiye eri yaşlı kadını sırtına alarak indirdi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü.

Yasin Can
 

İLGİLİ HABER
Zemin katta çıkan yangın korkuttu, ekipler evde yaşlı adamı aradı Zemin katta çıkan yangın korkuttu, ekipler evde yaşlı adamı aradı
İLGİLİ HABER
İtfaiye erlerinin komando gibi zorlu eğitimi İtfaiye erlerinin 'komando' gibi zorlu eğitimi
İLGİLİ HABER
Şişlide 4 katlı binada yangın: Yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı Şişli’de 4 katlı binada yangın: Yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı
İLGİLİ HABER
Kiliste korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı Kilis’te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.