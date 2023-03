İtfaiye erinin eğittiği arama kurtarma köpekleri 18 kişinin hayatına dokundu

Depremlerin ardından Konya İtfaiyesi ekipleri arama kurtarma çalışmaları için Hatay'da görevlendirildi. Ekipte görevli itfaiye eri Birol Meki (35), kendi imkanlarıyla canlı arama kurtarma eğitimi verdiği Vondi ve Gece Vonbir isimli köpeklerini de yanında götürdü. Bölgedeki enkazlarda yapılan çalışmalarda Vondi ve Gece Vonbir isimli eğitimli köpekler de değerlendirildi. Vondi ve Gece Vonbir belirli aralıklarla gezdirildikleri enkazlar üzerinde bir noktaya odaklanırken, ekipler bölgeye yoğunlaşarak arama-kurtarma çalışmalarına hız verdi ve 18 kişinin canlı olarak kurtarılması sağlandı.

“Bu yolda ilerlemeyi düşünüyoruz ve planlıyoruz”

Köpeklerini kendi imkanlarıyla enkaz arama kurtarma eğitimi veren Birol Meki, “5 yıldır eğitim veriyorum. 2 tane hazır köpeğim var. ‘Gece Vonbir' belgeli, ‘Vondi' ise sınavlara hazırlanıyor. Ama ikisi de görevini yapıyor. Ben itfaiyemin, devletimin ne zaman bir emri olursa her zaman göreve hazırım. En son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da görevlerde hazır bulundum. Köpeğim 18 canlı kişiyi tespit etti ve bu kişiler enkazdan çıkarıldı. Yani bu yolda devletimizin de, belediyemizin de desteğiyle beraber bu yolda artık ilerlemeyi düşünüyoruz ve planlıyoruz” dedi.

“Köpeklerimle 1 can değil, 2 can değil tam 18 canı kurtardık”

Depremin olduğu gün köpeklerini de alarak ekiplerle deprem bölgesine gittiğini anlatan Birol Meki, “Deprem olduktan sonra itfaiye başkanımızla irtibata geçtim. Başkanım bana ‘hemen köpeği hazırla' dedi. Köpeği hazırladık. Akşam sularında Hatay'a ulaştık. Hatay'a ulaştık ama Hatay'da hayat yok, elektrik yok, hiçbir şey yoktu. Kısacası herkes can derdindeydi. İnsan oraya varır varmaz psikolojisi tamamen etkileniyor. Biz ekip olarak dışarıdan gelen sesler ve daha yakında olan kişileri arama kurtarma olarak çalışmalarımızı yaptık. Hava karanlık olduğu için köpeklerimizle ertesi gün aramaya başladık. Biz tespit ettik, Konya İtfaiyesi çıkarttı. Beni en çok duygulandıran olay ise bir gün önce 3 yaşında bir kız çocuğu enkazdan çıkartılmış sonraki gün köpeğimiz ‘Gece' onun annesini tespit ederek enkazdan o çocuğun annesini sağ salim çıkarttık ve bir anne çocuğuyla birbirlerine kavuştu. Beni en çok bu duygulandırdı, gururlandırdı. Bana dünyadaki serveti verip, önüme koysalar, oradaki o durumu tercih ederim. Yani ikisini kıyaslamaya çalışsalar, ben asla o dünya malına bakmam. Başka bir şey çünkü can kurtarıyoruz. Yani biz köpeklerimle 1 can değil, 2 can değil tam 18 canı kurtardık” şeklinde konuştu.

“Anı yaşamak ve 18 canlı kişiyi bulmak için tam 5 yıl emek verdim”

Köpeklerin yavruyken seçildiğini ve özel bir eğitimden geçtiğini anlatan Meki, “Köpeklerin belirli bir testlerden kesinlikle geçmesi lazım. Bu testler yükseklik, kaygan zemin, karanlık, ses ve gürültü olarak sınıflandırılıyor. Köpeklerin bunların hepsini kesintisiz geçmesi lazım ki enkaz alanına gittiği zaman kepçe sesinden, demir sesinden, cam seslerinden etkilenmemesi lazım. Böyle köpekler nadir bulunur. Başka bir köpek olsa sesi duyduğunda kuyruğunu kısar, kaçar gider. Ama bu köpekler kaçmaz, tersine inadına o sese gider, işine odaklılar. O yüzden biz bunları küçüklükten ilk ayından başlıyoruz eğitmeye 2 yıl profesyonel tam kesintisiz enkaz alanında çalışarak eğitimleri var. Türlü türlü enkazlarda eğitimlerimizi yapıyoruz. Ben ‘Gece' ismindeki köpeğimi depremde görev yaptırmak için toplam 5 yılda, gezmediğim enkaz alanı kalmamıştır. Sınavda 6 tane enkaz bulursan geçersin, sınavda değil depremde 18 tane canlı buldu çok şükür. O anı yaşamak ve 18 canlı kişiyi bulmak için tam 5 yıl emek verdim” ifadelerini kullandı.

“Bir ‘gece' değil 50 ‘gece' olması lazım”

İtfaiye eri Birol Meki, “Ben hep dedim ki, ‘Allah'ım bana yaptığım işimde başarı göster. Yaptığım işi herkes görsün diye dua ettim. Benim bulunduğum mahalleden tutun ilçede, çevremden bir kişi destek vermedi. Ben de normal gördüm ama destek vermedi kimse. Ben inat ettim bu canı kurtaracağım diye. Ben bu işi yapacağım dedim. Allah bu günü keşke göstermeseydi ama bu gün oldu ve bana bu canları kurtarttı. Ben hayalimi gerçekleştirdim. Tek hayalim benim can kurtarmaktı ve tam 18 can kurtardı köpeklerim ve bundan sonrası milyon canlar kurtarmayı hedef aldık. Allah'ım vermesin böyle afet, kurtarmayalım diyeceğim ama bunların hazırlıkları olması lazım. Bu bir ‘Gece' değil 50 ‘Gece' olması lazım” diye konuştu.

