İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İtfaiye erleri 8 kişiyi alevlerin arasından çıkardı

İtfaiye erleri 8 kişiyi alevlerin arasından çıkardı
İtfaiye erleri 8 kişiyi alevlerin arasından çıkardı

Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan 8 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtuldu.

İtfaiye erleri 8 kişiyi alevlerin arasından çıkardı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerine doğru yangın çıktı. Sobadan etrafa saçılan küllerden kaynaklandığı belirlenen yangında binanın ilk katı alevler içinde kaldı. Dumanlar üst kattaki 5 çocuk ve 3 yetişkinden oluşan yabancı uyruklu aileyi de etkiledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İkinci katta mahsur kalan ailenin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, hızlı müdahaleyle yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Halil Ulubey

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.