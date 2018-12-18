İtfaiye kurtardı, jandarma şemsiye tuttu

Edinilen bilgiye göre, İznik-Yenişehir karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Sıktı U. idaresindeki 16 KBU 04 plakalı ticari araç ile Şükrü D. idaresindeki 54 NC 920 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Araç sürücüleri ile otomobil sürücüsü Şükrü D.'nin aracındaki Şenol K., Veysel K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 yaralıya, jandarma ekipleri ıslanmasınlar diyerek, şemsiye açıp başlarında bekledi.

Halil Ataş

