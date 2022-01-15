İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İtfaiye yangına müdahale edemedi, ünlü dizinin çekildiği bina kül oldu

İtfaiye yangına müdahale edemedi, ünlü dizinin çekildiği bina kül oldu
İtfaiye yangına müdahale edemedi, ünlü dizinin çekildiği bina kül oldu

Fatih'te dün "Çukur" dizinin çekildiği bina çıkan yangında kül oldu. Yangına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde itfaiyenin yangına müdahale etmekte yetersiz kaldığı görüldü.

İtfaiye yangına müdahale edemedi, ünlü dizinin çekildiği bina kül oldu - Tıkla İzle

Fatih Ayvansaray'da ünlü "Çukur" dizisinin çekiminde kahvehane olarak kullanılan binada yangın çıktı. İki katlı bina alev alev yanarak küle döndü. Yangın sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Yangına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde de itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmekteki yetersizliği gözler önüne serildi. İtfaiye yaşanan arıza nedeniyle alevlere tazyikli su sıkamadığı, ve itfaiye hortumunu yere düşürdüğü görüldü. Videoyu kaydeden vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yaşanan gecikme nedeniyle tepki gösterdi. Yangın takviye itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
 

İLGİLİ HABER
Antalyada park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı
İLGİLİ HABER
Benzin istasyonu bitişiğinde ev yangını korkuttu Benzin istasyonu bitişiğinde ev yangını korkuttu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.