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İthal cep telefonlarının gümrük fiyatına gelen zam iptal edildi

İthal cep telefonlarının gümrük fiyatına gelen zam iptal edildi
İthal cep telefonlarının gümrük fiyatına gelen zam iptal edildi

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara çıkaran düzenlemenin iptal edilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Şubat'ta, “İthalatta Gözetim Uygulanmasına” ilişkin tebliğ yayımlamıştı. Tebliğe göre ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara çıkarılmıştı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, ithal cep telefonlarının gümrük kıymetinin 350 dolara çıkarıldığı düzenleme iptal edildi.

Hidayet Türkyılmaz

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