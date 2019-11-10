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İthal ilaç yerine uğur böceği

İthal ilaç yerine uğur böceği
İthal ilaç yerine uğur böceği

Ispanaktan zehirlenme olayları sonrası gözler kimyasal ilaçlara çevrildi. Uzmanlar, ithal ilaç yerine yararlı böceklerin kullanılması gerektiğini söylüyor.

Ispanaktan zehirlenme vakalarına, araya karışan zehirli otların sebep olduğu açıklanırken, dikkatler tarım ürünlerinde kullanılan kimyasal ilaçlara da yöneldi. Uzmanlar, kimyasalların da zehirlenmelere yol açabileceğine dikkat çekerek, yurt dışından getirilen ilaçlar yerine Türkiye'deki laboratuvarlarda üretilen yararlı böceklerin kullanılması gerektiğini tavsiye etti. Uğur böceği gibi böcekler sayesinde meyve ve sebzelerde kalıtsal ize rastlanılmayacağını ifade eden uzmanlar “Bu sayede her yıl kimyasal ilaca ödenen 600 milyon dolar da ülkede kalır” diyor. Tarım ve Orman Bakanlığının araştırma enstitüleri ve üniversitelerde, Akdeniz'de turunçgil, Karadeniz'de fındık ve Güneydoğu'da da fıstık için üretilen böcekler zararlıları anında buluyor ve yok ediyor. Bu işlemi yaparken de meyveye zarar vermiyor. Ayrıca çiftçi, kimyasal ilaçlar için 7 kat daha fazla ödüyor.
Öte yandan; kimyasal kullanmayan üreticilere domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak üretiminde devlet tarafından dekar başına 400 lira ödenecek. Elma, kayısı, avya ve armutta ise 50 lira verilecek.

Türkiye Gazetesi

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