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İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar değişikliği Resmi Gazete'de

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar değişikliği Resmi Gazete'de
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar değişikliği Resmi Gazete'de

 Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin kararda değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 4'üncü maddesinin altıncı fıkrası “Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz” şeklinde değiştirildi.

Musa Enes Aksakal
 

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