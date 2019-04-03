İtiraz etti 7 oyla muhtar oldu

31 Mart mahalli idareler yerel seçimlerinde Yenice ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde 4 isim muhtarlık için yarıştı. Seçim sonrası Fikri Gövem 118 oy alırken en yakın rakip Serkan Kökçü'de 116 oy aldı. Bunun üzerine sonuca itiraz eden ve ilçe seçim kuruluna itiraz dilekçesi veren Serkan Kökçü'nün başvurusu sonrası İlçe Seçim Kurulu Hakim Heyeti tarafından oylar yeniden sayıldı.Yapılan sayım sonrası resmi olmayan sonuçlara göre seçimi iki oy farkla kazanan Fikri Gövem'in oyları düşerek 109 oy, Serkan Kökçü'ye ise 116 oy çıktı. Serkan Kökçü 7 oy farkla Fatih Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

İHA muhabirine açıklamada bulunan Serkan Kökçü: “Rakibimizin azası olan bir seçmenin bastığı benim oyumun arkasında bulunan evet mührüne sandıkta itiraz etti. Bunun üzerine kendi eniştem de oy sayımı yapılırken işaretli oyu görmüş ve sandık başkanına itiraz da bulunduk.Sandık başkanı da bizlere tek işaretli olan oyu gösterdi ama oyun geçerli olduğunu söyledi. Sandık Başkanına yeniden itiraz da bulunduk itirazımız kabul edilmedi. İtirazımızın İlçe Seçim Kuruluna yapılmamız söylendi. Ben de ertesi gün İlçe Seçim Kurulu Hakim Heyetine dilekçe ile başvuru da bulundum. İlçe Seçim Kurulu tarafından oylar yeniden sayıldı rakibimizin oyları düştü ve 7 farkla Fatih mahallesine muhtar oldum" dedi.

Dilek Kocabaş

