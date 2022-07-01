İTO Başkanı Avdagiç: 'Açıklanan asgari ücret dikkate alınarak vergi baremlerinin aynı oranda artırılmasını bekliyoruz'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni asgari ücretin yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira olmasına ilişkin, "Yeni asgari ücret hayırlı olsun. İTO, ücret iyileştirmesini işveren tarafında dile getiren ilk kurumlardan biri oldu. Çalışanlarımızın enflasyon kayıplarının telafi edilmesi iş dünyası olarak çok önemli bir sorumluluğumuz" açıklamasında bulundu.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıklanan asgari ücret dikkate alınarak vergi baremlerinin aynı oranda artırılmasını, artan SGK priminin kamu ve özel sektör arasında paylaştırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

