İTO Başkanı Avdagiç: 'Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da servis araçları konusunda sıkıntılar yaşandığını belirterek, bunun üç temel sebebi bulunduğunu söyledi. İTO Başkanı Avdagiç, “Plaka tahsis yöntemi, bir rant kapısı değildir, bu bir iş kapısıdır. Bu şekilde kullanılarak, sorunlara çare olmalıdır” dedi.

Boş servis plakalarına dikkat çeken İTO Başkanı Avdagiç, “İstanbul'da bir yandan okul ve personel servisi sıkıntısı hat safhada, diğer yandan 5 bin servis plakası boşta bekliyor. Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi. İTO olarak önerimiz, boşta bulunan servis plakaları 31 Aralık'a kadar faaliyete geçmediği takdirde, bunların sistemden mutlaka düşmesi ve yeni isteyenlere tahsis edilmesi” ifadelerini kullandı.

Servis sıkışıklığının temel nedenlerine değinen İTO Başkanı Avdagiç, “Servis sıkışıklığının temel nedeni aktif olmayan plakalar. İkincisi çalışma saatleri. Okul ve işyeri çıkışları aynı saatlere denk geldiği için servis kapasitesi yetmiyor. Kademeli saat uygulamasının dışına çıkıldığı için, herkes kendi saat düzenlemesini yapıyor. Sabah saatlerindeki bu yoğunluğu dağıtmamız lazım. Servis araçları, hem fabrika hem okula aynı anda hizmet veremiyor. Üçüncüsü de sürücü temini noktasında sıkıntı var” diye konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul'da 50 bin servis aracı bulunduğunu, bu araçların 18 bininin okul aracı olarak, kalan bölümünün ise personel taşımacılığında kullanıldığını ifade etti.

“Araçla buluşmayan bir tane bile servis plakası bırakma lüksümüz yok”

İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi: “Biliyorsunuz servis plakasının arzı kısıtlı. İstanbul'da ister aracını sattıkları için, ister başka iş yaptıkları için sisteme entegre olmayan okul ve personel servis plakalarını, en hızlı şekilde araçlarla buluşturmak zorundayız. 50 bin plaka bile zor yetiyor. Araçla buluşmayan, içinde öğrenci ya da personel olmayan bir tane bile servis plakası bırakma lüksümüz yok. Seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık 2021'e kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hala çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın”.

“Servisçiler, bayilerin elinde tek bir tane araç olmadığını söylüyor”

Servis aracı tedarikinde de sorunlar yaşandığını belirten İTO Başkanı Avdagiç, bunun çaresinin servis ihtiyacı için plan ve projeksiyon yapmaktan geçtiğini söyledi ve servis aracı işletmecilerine şu öneride bulundu: “Servisçiler, bayilerin elinde tek bir tane araç olmadığını söylüyor. Onlardan, sözgelimi gelecek 10 yılda ‘şu segmentlerde, şu adette' araç ihtiyacı olacak gibi, devletimizin de koordinasyonunda bir planlama yapmalarını istiyoruz. Böylece araç üreticilerine, ihtiyacı ve talebi gösterip araç üretmeleri çağrısında bulunalım. Araç bulamama sorununun en doğru çözümünü ancak böylelikle bulabiliriz.”