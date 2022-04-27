İTO Başkanı Avdagiç: 'BTM, Türkiye'nin en önemli startup merkezlerinden biri oldu'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 5'inci yaşını verdiği iftarla kutladı. İTO ve BTM Başkanı Şekib Avdagiç ile BTM Mütevelli Heyeti'nin de katıldığı iftarda girişimciler, yatırımcılar, mentorlar başta olmak üzere tüm ekosistem yer aldı. Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirilen iftar yemeğinde, BTM'nin 5 yıl içinde kat ettiği yol kısa bir film olarak katılımcılarla paylaşıldı.

''BTM, Türkiye'nin en önemli startup merkezlerinden biri oldu''

1 Nisan 2022 tarihinde BTM'nin 5'inci yaşını doldurduğunu aktaran Şekib Avdagiç, ''Şu haliyle BTM, Türkiye'nin en önemli startup merkezlerinden biri oldu. İTO'nun Sirkeci'ye bakan tarafından metruk bir otopark var. O otoparkın arsasıyla ilgili bazı sıkıntılarımız vardı, 2021 yılında çözdük. Mülkiyetin tamamı İTO'ya geçti. Türkiye'nin en önemli startup merkezinin inşasına başlayacağız. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir merkez olacak. Ticari ya da gelir gayesi ile değil, ortaya konan BTM fikrini üst seviyeye taşıyacak bir projeyi İnşallah hayata geçireceğiz. Bugüne kadar 5 bin girişimciye ev sahipliği yapan BTM, bu mekanizma deveye girdikten sonra belki bu rakamları yıl bazında gerçekleştirme imkanını bulacak'' şeklinde konuştu.

''2021 yılında yabancı sermayenin 3'te 2'sini unicorn haline gelen şirketler getirdi''

Unicorn'ların ülkeye getirdiği yabancı sermaye dikkat çeken Avdagiç, ''Startup'lar ve startup'lardan çıkıp unicorn haline gelen şirketlerin, 2021 yılında Türkiye'ye getirdiği yabancı sermaye baktığımızda; sermayenin 3'te 2'si bu kaynaktan geldi. Dolayısıyla bu çok mümbit kaynak. Ülkenin ekonomisi ve gelir-gider dengesi anlamında çok önemli. Startup konusunda İstanbul'un Avrupa 40'ıncı olmadığını düşünüyoruz, buradan dışarıya baktığımızda ilk 25'de olduğumuzu görüyoruz. Turizmde ilk 3'te, başka alanlarda da tek haneli listedeysek startup konusunda alacağımız mesafenin olduğunu düşünüyoruz'' diye konuştu.

BTM'nin gençlere verdiği desteğe değinen Avdagiç, ''BTM'de yapımızı büyütmeye, programlarımızı geliştirmeye ve yeni modülleri ekmeye çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımız fikirleriyle geldikten sonra şirketleşmiş olarak çıkmalarını ön görüyoruz. Türk ekosistemine bu yaptığımız katkıların, yeni yapacağımız atılımlarla Türkiye'deki kurumlara değil, bütün bölgeleye de örnek olacağını düşünüyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden başlayarak diğer üniversiteleri de eklemeye çalışıyoruz. Daha etkin eğitim vermeye çalışıyoruz. Dolasıyla buradaki arkadaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına katkı vermeye çalışıyoruz; fikri mülkiyet haklarından hukuki desteğe kadar, satış ile ilgili sözleşmelerin yapılmasından satış işlemlerinin ve bunun tahsilatının gerçekleşmesine kadar olan her aşamada katkı vermeye çalışıyoruz'' dedi.

“BTM, beş yılda tam not aldı”

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da yaptığı konuşmada, “Hem ulusal hem de uluslararası alanlarda ülkemizi başarıyla temsil eden BTM, bu başarısını kıtalararası platformlara taşıyarak Amerika, Mozambik ve Güney Afrika gibi birçok ülkede girişimcilik ekosistemiyle ilgili programların içinde yürütücü olarak yer aldı. Kısa bir süre önce ‘Yılın Yatırım Platformu Ödülü'nü de alan BTM, beş yıllık süreçte almış olduğu ödüllerle hem girişimcilere hem de yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerden tam not almayı başardı. Tabi bu anlamda kıymetli desteklerinden dolayı İTO'ya, değerli yöneticilerimize, bu yolda birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza, girişimcilerimize ve tüm BTM çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu başarıların katlanarak devam etmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum” dedi.

Ekosistemde yalnızca girişimcilere değil, yatırımcılara da önemli hizmetler sunan BTM'nin, fikir aşamasından yatırım aşamasına kadar tüm girişimleri de kucaklamasıyla ekosisteme öncü olduğunu belirten Elbaşı, “Bu anlamda, kurulduğu günden bu yana bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta değerli başkanımız olmak üzere kıymetli İstanbul Ticaret Odası'na ve değerli yöneticilerimize şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, açılış konuşmalarının ardından BTM Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nda beş yılını dolduran üyelere plaket; beş yıldır BTM'de çalışanlara ise sertifika takdim etti.

Adem Gürer - Murat Ergin