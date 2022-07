İTO Başkanı Avdagiç'ten 15 Temmuz mesajı

Avdagiç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şekib Avdagiç, “FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesi bizi gaflete düşürmemeli, ‘Artık bundan sonra bir şey olmaz' rehavetine kapılmamalıyız. Geçen 6 yılda yurt içinde ve yurt dışında şahit olduğumuz olaylar bunun ispatıdır. Herkes şunu bilsin ki, İstanbul iş dünyamız nasıl darbeci zihniyete geçit vermediyse, bu zihniyetin artıklarına da yaşam hakkı tanımayacak, onlara karşı daimi bir teyakkuz halinde bulunacaktır” dedi.

15 Temmuz gecesi, 12 Eylül 1980 Darbesinden 36 yıl sonra ilk kez, ordumuzun içine sızmış hain FETÖ'cülerin fiilen darbeye teşebbüs ettiğine şahit olduğumuzu kaydeden Avdagiç, "Onlar beyinlerini kiraya vermiş, kalplerinde zerre vatan sevgisi bulunmayan ihanet çeteleriydi. Silahlıydılar ama milletimiz tıpkı Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da yaptığı gibi onlara karşı yüreğini silah kıldı. Ülkesine, vatanına, özgürlüğüne, bekasına, demokrasisine ve tüm bunları simgeleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile onun nezdinde devletimize sahip çıktı” diye konuştu.

"Darbeci çetelerin kararttığı umutlarımızı yeşertmek için nöbetteyiz"

O gece Türkiye'nin her ili, her ilçesi, her semtinin isminin başına kahraman sıfatını eklemeyi hak ettiğini kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, "Yürekten ifade edeyim ki, o gece Yeşilköy Kahramanyeşilköy, Kısıklı Kahramankısıklı, Saraçhane Kahramansaraçhane, Çengelköy Kahramançengelköy oldu Kahraman ordumuzun komuta kademesinin içine sızmış hainler dışında tamamı demokrasinin yanında yer aldı” şeklinde konuştu.

15 Temmuz ruhu yaşadıkça Türkiye'nin geleceğinin dünden daha parlak olacağını belirten Avdagiç, “Ancak bize göre hain çetelere, hain darbecilere, hıyanet ve delalet içinde olanlara karşı asil milletimizin direnişi bitmemiştir. Bitmeyecektir de. 21. yüzyılı Türk asrı yapma ülküsünün gerçekleşmesi için iş dünyası olarak ‘işimizin başında' nöbetteyiz. Darbeci çetelerin kararttığı umutlarımızı yeşertmek için nöbetteyiz. 15 Temmuz gecesinin karanlığını aydınlığa çevirdiğimiz gibi tüm geceleri şafakla süslemek için nöbetteyiz” dedi.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Avdagiç, gazilerimize de şükranlarını iletti.