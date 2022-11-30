İTO Başkanı Avdagiç'ten büyüme mesajı

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme performansı gösterdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden büyüme rakamlarını değerlendirdi. Büyüme rakamının dünyadaki resesyon sinyallerine karşın Türkiye ekonomisinin dinamizminin sürdüğünün göstergesi olduğunu vurgulayan Avdagiç, “2022 yılı 3'üncü çeyrekte yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın, ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor. Büyümede iç talep öne çıktı, dış talep ise sınırlı şekilde pozitif katkı vermeyi sürdürdü” dedi.

Üretim ve yatırımların devamlılığına işaret eden Avdagiç, “Çeyrekten çeyreğe yatay seyir 2023 yılı için 3 ödevimizi açıkça ortaya koyuyor. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz. 2023 için ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirme faaliyetleri olmazsa olmazımız. Hizmetler sektöründe yeniden atak başlatma zamanı” ifadelerini kullandı.

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