İTO Başkanı Avdagiç'ten işyerlerine su tasarrufu çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, twitter hesabından yaptığı açıklamada, su tüketiminde bilinçli olunması gerektiğini vurgulayarak, “İstanbul barajlarındaki su dün 1.4 milyon metreküp daha azaldı. Kritik seviyeye yaklaşıyoruz. Özellikle İstanbul'daki şirketlerimizi su tasarrufuna çağırıyorum. İşyerlerinde su tüketimini kontrol altına alalım, kendimizin ‘su denetçisi' olalım” dedi.

Şekib Avdagiç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Küresel ısınma iklim değişimini tetikliyor, mevsimsel yağışları artık alamıyoruz. Barajlarımızı tasarrufla doldurmalıyız. Su çocuklarımızın geleceği. Her İstanbullu firma ve kişi, kişiselleştirilmiş eylem planı yapmalı. Çünkü sudan büyük enerjimiz yok.”

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