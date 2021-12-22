İTO Başkanı Şekib Avdagiç: 'Fiyatların düşmesi ile ilgili olumlu dönüşler almaya başladık'

TGRT Haber'de açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ''Kurun sürekli yukarı doğru gitmesi hem fiyatların yukarı doğru çıkmasına sebebiyet verdi hem de kurun nereye doğru gideceği öngörüsüyle ilgili fiyatlara ayrıca risk puanları eklemeye başladı. Hem risk artışı hem kur artışı fiyatların daha hızlı gitmesine sebebiyet verdi. Şimdi artık iki gündür kurun nereye oturacağı belli oldu. Buna bağlı olarak da bütün şirketler fiyatlarını yeniden gözden geçirme noktasında yola çıktılar'' dedi.

GIDA VE OTOMOTİVDE FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

İTO Başkanı Avdagiç, (''Doların düşüşü sonrası gıda ve otomotivde fiyatlar düşecek mi sorusuna?'') Mobilya firmalarından,bakliyat firmalarına, otomotiv firmalarından,beyaz eşya firmalarına kadar, küçük elektrikli ev aletlerine kadar birçok firma bu konuda hızlı dönüş yaptı. Tabi bu konuda bir beklenti de kamudan var. Kamununda bu fiyat unsurlarını ve maliyet enflasyonu oluşturan özellikle enerji fiyatlarında ve bazı tarımsal girdilerde oluşan aşırı artışların tekrar normal hale gelmesi konusunda bir katkı vermesi bu süreci hızlandıracaktır'' ifadelerini kullandı.