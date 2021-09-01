İTO Başkanı Şekib Avdagiç'den büyüme açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2021 yılı 2'nci çeyrek GSYH verilerini değerlendirdi.

Büyümeyi değerlendiren Şekib Avdagiç, “Yatırım, ihracat ve sanayiden güç bulan ikinci çeyrek büyümesi ‘uzun menzilli büyüme' dönemini başlattı. 2021'de yüzde 8 ve üzeri büyüme şansını yakalamış görünüyoruz” dedi.

İkinci çeyrek büyümesinin üretim ve yatırımlardan beslenmesinin önemli olduğunu belirten Avdagiç, “Yüzde 21.7'lik büyümeyi, bu yönüyle gelecek çeyreklerdeki büyümeyi de garanti altına alacak bir performans olarak görüyoruz. İkinci çeyrekte büyümenin tüketim bacağı da yatırım bacağı da gayet kuvvetli. Bu arada iç talebin katkısı da büyümede çok belirgin” ifadesini kullandı.

Büyümenin motorunun sanayi ve yatırımlar olduğunu kaydeden Avdagiç, “Yatırımlardaki artış yüzde 20.3. Yatırımların alt kırılımlarına baktığımızda inşaat yatırımları yüzde 12,2, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 35,2 artmış durumda. İç talep yıllık bazda yüzde 22.9, ihracat yüzde 59,9 artış gösterdi. Kamu harcamaları yüzde 4,2 artış ile sınırlı katkı veren kalemlerden, ki bu zaten özel sektör odaklı, sağlıklı bir büyümeye işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Baz etkisinden arındırdığımızda da yatırımlarda güçlü bir büyüme ivmesinin devam ettiği ortaya çıkıyor. Pandemi dönemini Türk sanayicisi çok iyi değerlendirerek büyük yatırımlar yaptı. Bugün açıklanan Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 3 aylık ekonomik büyüme, bu yatırımların karşılığı aldığımızın göstergesidir. Yüzde 21.7'lik bu kuvvetli oran bizi rehavete düşürmemeli. İş dünyasının yatırım iştahının mutlaka ve mutlaka önünü sürekli açacak politika izlememiz lazım. Stoklarda 5 puan azalma var. Bu kurulu üretim kapasitesinin artırılması gereğini ortaya koyuyor. Bu sebeple yatırım kapasitesi için OSB'lerde yer sorunlarının çözülmeli, finansman ve hammadde temini imkanları geliştirilmeli.”