İTO Meclis Başkanlığı'na Erhan Erken seçildi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi, 21'inci Dönem Meclis Başkanlığı seçimi bugün gerçekleştirdi. İTO Yönetim Kurulu ile aynı gün yapılan yeni dönemin ilk meclis toplantısında, İTO Meclis Başkanlık Divanı da seçildi. Meclis salonundaki oturum, İTO Meclisi'nin yaşça en büyük üyesi sıfatıyla Bayram Doğan başkanlığında toplandı. Ardından Meclis Üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı için oy kullanıldı. Meclis Başkanlığı için yapılan seçimde Erhan Erken İstanbul Ticaret Odası'nın yeni Meclis Başkanı seçildi. İTO Meclis Başkan Yardımcılarına Sultan Selim Şimşek ve Mustafa Büyükdede seçilirken, Meclis Katip Üyesi ise Ercan Özboyacı oldu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.