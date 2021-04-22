İTO ve Türk Telekom'dan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı

Türk Telekom ve430 bin işletmenin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO) KOBİ'lerin teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak, rekabette öne çıkmaları amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

Türkiye-AB İş Diyaloğu Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan ve İTO koordinatörlüğü ile Paris Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen KOBİ'lerin Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesi'nin önemli bir aşaması olan dijitalkobim.org platformunun stratejik ortağı Türk Telekom oldu.

430 bin üyenin dijital dönüşüm ihtiyaçları karşılanacak

Verilen bilgiye göre, dijitalkobim.org web sayfası üzerinden yürütülen proje ile güvenilir ve kapsamlı kurumsal yaklaşımla, İstanbul'daki 430 bin üyenin dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ'lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak, işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yapılan iş birliğiyle şirket, işletmelere dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümlerini sunacak. Şirket, ayrıca uluslararası ekonomi ve rekabet koşullarında fayda sağlayacak içerik, sunum ve eğitimleriyle KOBİ'leri destekleyecek.

“Proje ile KOBİ'lerimizin inovasyon yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lerin dijital dönüşümün kalbinde yer aldıklarını söyledi. Dijitalleşmenin girişimcilerimize heyecan ve cesaret verdiğini belirten Avdagiç, “Ekonomimizin ve toplumumuzun yaşam kaynağı olan KOBİ'ler, güçlü siber korumadan online tedarik yönetimi ve müşteri taleplerine online yanıt verilmesini kadar birçok mücadele ile karşı karşıya. Dünya üzerinde ekonomiler, toplumlar, hükümetler dijitalleşiyor. KOBİ'lerimiz verimliliklerini artırmak, yeni iş imkanları oluşturmak için dijitalleşme imkanını kullanıyorlar. Dijital KOBİ'm projemizi dijital ekonomide Türk KOBİ'lerinin rekabet gücünü artırmak için önemli görüyoruz. Proje ile KOBİ'lerimizin dijital potansiyellerini ve inovasyon yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Ekonomimizin yeni enerjisi dijital teknolojiler, bu enerji kaynağının hücreleri ise KOBİ'lerdir” diyen Avdagiç, Türk Telekom'un İTO'nun Dijital KOBİ'm inisiyatifine stratejik ortak olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

“KOBİ'lerin dönüşmesi ülkemizi dönüştürecek”

Konuyla ilgili konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “Türkiye'nin geleceğini inşa etmek ve ülkemizin dijitalleşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'de KOBİ'ler, ekonomik ve sosyal kalkınmamızın temel taşını oluşturuyor. Biz de ülkemiz için çok büyük bir potansiyel oluşturduğuna inandığımız esnaf ve KOBİ'lerimize daha verimli çalışmaları ve uluslararası pazarlara açılmaları için oldukça kapsamlı bir teknoloji desteği sağlıyor, dijitalleşme süreçlerinde de kendimizi KOBİ'lere en yakın çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Mobilden sabit internete, bulut hizmetlerinden veri merkezine kadar çeşitli ürün, hizmet ve servislerimizle her zaman işletmelerin yanında yer alıyoruz. Bu hizmetlerimize bir yenisini daha eklemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü, Türkiye'nin dijital dönüşümü, KOBİ'lerin dönüşümünden geçiyor” dedi.