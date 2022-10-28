İTO yerli otomobil öncesi 'elektrikli araç tamiri' için eğitim süreci başlattı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ilk milli otomobil seri üretime başlamaya hazırlanırken imalat sanayinde yerli üretimin artırılması için nitelikli işgücünü yetiştirecek İTO Yetkinlik Merkezi Projesi'ne start verdi. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2021 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı hibe desteğini kazanan proje, İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi ortaklığında ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iştiraki ile yapılıyor.

Proje kapsamında Tuzla OSB'de İTO Yetkinlik Merkezi kuruldu. Merkezde, OSB'de faaliyet gösteren fabrikalara, işletmelere, İTO üyelerine ve meslek liselerine simülasyon tabanlı yenilikçi üretim teknolojileri eğitimleri verilmeye başlandı.

İlk grup eğitimler 26 Ekim'de başladı

CNC Torna Operatör Eğitimi ile Elektrikli Araç Bakım Eğitimi'nde ilk grup eğitimler 26 Ekim'de başladı. Eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki şekilde planlandı. Program kapsamında belirlenen gruplara CNC Torna ve Freze Eğitimleri, CAD/CAM Eğitimi ve Elektrikli Araç Bakım Eğitimleri veriliyor. Başvurular itoyetmer.com.tr adresinden alınıyor.

Proje ile teknoloji kaynaklı dönüşümün beraberinde getirdiği iş gücü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Proje için seçilen hedef kitleye, farklı gruplar halinde toplam 18 ay boyunca simülasyon uygulamasına yönelik eğitimler verilecek.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO Yetkinlik Merkezi Projesi ile elektrikli araç tamir ve bakımı ile CNC operatörü mesleklerinde ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünü yetiştirmeyi ve işletmelerin bu kapsamdaki personel ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Avdagiç, “İşletmelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirirken, aynı zamanda ülkemizin istihdam hedeflerine de en güçlü desteği vermeyi amaçlıyoruz. Özellikle konvansiyonel araçların yerini alacak elektrikli araçlara yönelik nitelikli eleman yetiştiren merkez sayısı son derece az. Devletimizin desteği ile bu konuda adım atmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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