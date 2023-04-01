İTO'dan İstanbul iş dünyasına 'kalıcı konut seferberliğine' destek çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde vatandaşların gelecek kışa, sıcak bir yuvada olmaları için birlikte çalışacaklarını belirtti. Avdagiç, "İTO olarak şimdi tüm gücümüzü deprem bölgesine kalıcı konutlar yapmaya odakladık. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıkladığı İş Dünyası Kalıcı Konut Kampanyası'na tam destek veriyoruz" ifadesini kullandı. Avdagiç, mesajını "İstanbul iş dünyamızın tüm mensuplarını 'El Verin, Ev Yapalım' kampanyasına katılmaya çağırıyorum" diye tamamladı.

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