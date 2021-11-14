İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 5 bini aşkın öğrencisiyle Anıtkabir'i ziyaret etti

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin Türkiye geneli tüm kampüslerinin 5 binin üzerinde öğrencisi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretine İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Düzgün, yöneticileri ve öğretmenleri de katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler, sabah saatlerinde Aslanlı Yol'da yürüyerek tören alanına geldi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yönetimi eşliğinde mozoleye çelenk koyan öğrenciler ve tüm Doğa ailesi, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Tören, Anıtkabir Özel Defteri'ne İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren'in “Atam, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce minik kalple birlikte, huzurundayız. Bırakmış olduğun manevi mirasını daha ileriye götürmeye kendisini adamış olan azimli öğretmenlerimiz bu uğurda ümitlerimizi daha da artırıyor. Senin de söylediğin gibi, akıl ve bilimin yol göstericiliğinde hiç durmadan yürümeye olan azmimiz her gün daha da artmakta. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, gösterdiğin yolda, senin ilkelerin ışığında yürüyeceğimize, bu yolda yeni nesiller yetiştireceğimize and içerim. Sevgi, saygı ve minnetle” yazmasıyla tamamlandı.

Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, minnet ve özlemlerini bir kez daha dile getiren öğrenciler, Anıtkabir'de olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirterek, “Atamızın izindeyiz” dedi. Mozoleden ayrılan öğrenciler Atatürk'ün kalemlerinden kitaplarına, kıyafetlerinden kişisel bakım eşyalarına kadar birçok eşyasının sergilendiği müzeyi gezdiler. Özellikle Atatürk'ün zengin kitap koleksiyonu öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Öğrenciler bu geziyle Atatürk'ün hayatı ve yaptıkları hakkında kitaplarda okuduklarından çok daha fazlasını görmenin heyecanı ve coşkusunu yaşadılar.

Anıtkabir programından sonra Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni, Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni, eski Meclisi, MTA (Tabiat Tarihi) Müzesi'ni gezen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eşyaları da görme fırsatı buldu.