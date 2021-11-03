İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Online Akademik Değerlendirme Sınavı için başvurular başladı

Uzaktan eğitim sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Doğalı öğrencilerin yanı sıra tüm Türkiye'deki öğrencilerin katılımına açılan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Online Akademik Değerlendirme Sınavları bu yıl da devam ediyor. Pandeminin gölgesinde geçen 2020-2021 eğitim yılında iki defa düzenlenen Online Akademik Değerlendirme Sınavları'nda 100 binden fazla öğrenci kendini değerlendirme fırsatı buldu. Sınav bu yıl ortaokul öğrencileri için 27 Kasım'da, 4, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için ise 28 Kasım'da düzenlenecek. Sınava son başvuru tarihi ise 26 Kasım.

Yüksek öğrenci katılımı ile bütünsel değerlendirme

Online Akademik Değerlendirme Sınavları, öğrencilerin gelişimlerinin en iyi şekilde analizini, eğitim dönemi boyunca kazanımlarının takip edilmesini ve gelişimini bütünsel olarak değerlendirmesini sağlıyor.

Kayıtların kontenjanlarla sınırlı ve ücretsiz olduğu sınav, akademik yılın ilk çeyreğindeki konuları ve kazanımları kapsıyor. Sınava katılım için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmezken kurum dışından katılacak öğrenciler, İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin kurumsal web sitesi www.dogakoleji.k12.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

Pandemiden Eğitimde Fırsat Eşitliğine

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekerek akademik değerlendirme sınavlarının pandemi döneminde tüm öğrencilere açıldığını hatırlattı. Özeren, “Uzaktan eğitim sürecinde güçlü altyapıyla desteklediğimiz online eğitim platformlarımızda uyguladığımız online akademik değerlendirme sınavlarını bu yıl da devam ettiriyoruz. Uygulayacağımız online akademik seviye değerlendirme sınavına katılan öğrenciler kendi okulları dışında bir ölçme-değerlendirme sürecine dahil olacak ve 2021-2022 akademik yılının ilk ve kazanım bazlı akademik geri bildirimini alacak. Sınava katılan öğrenciler aynı zamanda Türkiye geneli bir sıralama elde ederek kendilerini değerlendirme şansı yakalayacak” dedi.