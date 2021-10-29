İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejlerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tüm Türkiye kampüslerinde Cumhuriyet Bayramı törenlerinde öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenlerde Cumhuriyet valsinden şiire, Cumhuriyet bandosundan oratoryoya, "Yaşasın Cumhuriyet" adlı drama gösterisinden Cumhuriyet korosuna kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler, kendi tasarımları olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" temalı panolar ve görsel çalışmalar ile tüm kampüsleri kırmızıya boyadı.

Öğrenciler, yine kendi tasarımları olan kitap ayraçlarını, kurabiyeleri, bayrak ve tişörtleri kendi elleri ile bayram coşkusunu yaşayan diğer öğrencilere dağıttı. Cumhuriyet ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan gösteriler ile başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeleye destek olan tüm kahramanlar anıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, “İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak her zaman Cumhuriyet'e yakışan uygar ve çalışkan bireyler yetiştirmeyi amaç edinerek 29 Ekim'i coşkuyla kutluyoruz” dedi. Özeren, çağdaş eğitimin Cumhuriyet'in güvencesi olduğunu vurguladı.