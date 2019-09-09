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İTÜ mezunu gencin bıçaklandığı ve zanlıların kaçış anları ortaya çıktı

İTÜ mezunu gencin bıçaklandığı ve zanlıların kaçış anları ortaya çıktı
İTÜ mezunu gencin bıçaklandığı ve zanlıların kaçış anları ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde Halit Ayar'ın bıçaklandığı ve zanlıların kaçış anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İTÜ mezunu gencin bıçaklandığı ve zanlıların kaçış anları ortaya çıktı - Tıkla İzle

"Öğrenciydi, bu sene mezun oldu, çok üzücü bir olay"

Olayla ilgili konuşan Muharrem Aygün, “Arkadaşlarını yolcu etmek için bir araya geliyorlar. O gün arkadaşlarında kalacağını söylüyor. Sonra bir bankta oturuyorlar, birileri gelmiş kendisinden para istemiş. Bunlar yok deyince çocuğa orada bıçakla saldırmışlar. Ölen bizim komşumuz, mahallemizin çocuğudur. Öğrenciydi, bu sene mezun oldu. 2 kişinin yakalandığını söylediler, çok üzücü bir olay. Güvenlik açısından daha ciddi bir şekilde yaklaşılması lazım” dedi.

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