İTÜ OTAM, çift vardiyaya geçti

İTÜ ARI Teknokent'te hizmet veren ve son olarak 2,5 milyon TL'lik bir yatırımla WLTP Emisyon Test Laboratuvarı'nı devreye alan İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), çalışma sisteminde yeniliğe gitme kararı aldı. Otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüten İTÜ OTAM, artan taleplere yetişebilmek için Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren çift vardiyaya geçti.

İTÜ OTAM, bu uygulamanın ardından istihdam sayısını da artırmayı hedefliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "Verdiğimiz çift vardiya kararının İTÜ OTAM için çok önemli bir atılım olduğuna inanıyoruz. Çalışan sayımızı da vardiya artışı ile birlikte 25 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bu yıl, 2017 ve 2018 cirolarının toplamının bir buçuk katına ulaşacak

Özcan, hizmet verdikleri şirket temsilcilerinin, aynı anda İTÜ OTAM bünyesindeki yetkiliye birebir bağlanarak ekran paylaşımından çizime, yazışmadan bilgilendirmeye kadar tüm operasyona eşgüdümsel katılımını sağlayan Artırılmış Gerçeklik Platformu ile hem zaman kaybını hem de maliyetleri azaltmak adına sektörde önemli bir yeniliğe imza attıklarını anımsattı. İTÜ OTAM'ın bu başarılı sürece gelmek için önemli bir aşama kaydettiğini vurgulayan Özcan, "İTÜ OTAM olarak, geçen yılın Mayıs ayından itibaren faaliyetlerimizi hızlandırma kararı aldık. Bu kapsamda merkezimizdeki test cihazları daha verimli kullanılmaya başlandı.

Böylelikle yaptığımız yatırımların geri dönüş süresini yarı yarıya azalttık diyebiliriz. İTÜ OTAM, kurulduğu 2004 yılından bu yana tarihinde ilk kez çift vardiyaya geçiş kararı aldı. Bu kararımız; 2019 ve sonrasına ait büyüme hedefleri kapsamında atılan bir adım. Tüm bunlara baktığımızda önemli bir yol aldığımızı daha açık görüyoruz. Çift vardiyaya geçiş kararı elbette ki ciro rakamlarımızı da etkileyecek. Bu yıl ciroda, 2017 ve 2018 cirolarının toplamının bir buçuk katına ulaşmayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.