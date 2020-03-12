İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji eğitim yöneticileriyle buluştu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren Doğa Koleji'nin Türkiye genelindeki tüm eğitim yöneticileri ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Tanışma toplantısında, Doğa Koleji'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'nin desteğini alarak yeni bir döneme başladığı vurgulandı.

Doğa Koleji eğitim yöneticilerine hitap eden Prof. Dr. Karaca, “İTÜ'nün ve kurumlarının gücünü yanınızda hissedeceksiniz. Sizler bu gücün etkisiyle yeni başarılara imza atacaksınız. Bu başarı hepimizin ama en çok çocuklarımızın olacak” diye konuştu.

Kolejin zorlu bir süreçten geçtiğini, ancak eğitim yöneticileri, öğretmenler ve velilerin desteğini yanlarında hissettiklerini kaydeden Karaca, “Elbette bu zaman aldı ama sizlerin bu sürece verdiğiniz desteği hep yanımızda hissettik. Kolej mensubu her bireyin hakkını hukukunu savunacağımı, her zaman yanınızda olacağımı bilmenizi isterim” şeklinde konuştu.

“Sizler okullarımızın gücüsünüz”

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, İTÜ'lüler olarak her zaman liyakat ve performansa önem verdiklerini ifade ederek, “Sizler, okullarımızın aklı, kalbi, gücüsünüz” dedi.

Önümüzdeki süreçte Doğa Koleji kampüs ziyaretlerine başlayacaklarını belirten Özeren, “Türkiye genelindeki tüm kampüslerimizde öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve velilerimizle bir araya geleceğiz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi birlikte kucaklayacağız. 250 yıllık ulu bir çınar olan İTÜ'nün desteğini her zaman yanımızda hissedeceğiz. Bunun temellerini attık, planlamamızı yaptık, uygulamaya başlıyoruz” dedi.

