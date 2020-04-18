İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ ETA Vakfıkuruluşu olan Doğa Koleji lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı

Üniversite yaşamında ve kariyer yolculuğunda başarının anahtarının iyi bir temel eğitim almak olduğunu vurgulayan Mehmet Karaca, “Doğa Koleji ile birlikte kocaman bir aile haline geldik. Doğa öğrencileri, İTÜ deneyimlerinden yararlanacak.İTÜ-Doğa ailesi olarak bir arada olduğumuz için mutluluk duyuyorum.Yeni eğitim modellerimizle, İTÜ marka değeri ve deneyimlerinden Doğalı öğrencilerimizin yararlanması için ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik. İTÜ akademisyenleri, Doğa Koleji kampüslerinde dersler vermeye başladı. İlerleyen süreçte bu sayıyı daha da artırmak istiyoruz” dedi.

“Zihninizi sanat ve sporla besleyin”

Karaca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akademik başarılarının yanında hobileri olan, bir müzik aleti çalan, sosyal yönü gelişmiş olan öğrenci profili, benim için başarılı öğrencidir. Evde geçirdiğiniz zaman zarfında derslerinizle ilgilenmenin yanında kişisel gelişiminize de önem verin. Bol bol film ve belgeseller izleyin, müzik dinleyin. Görsel hafızanızı zenginleştirin. Zihnimizin farklı aktivitelerle, sanatla ve sporla beslenmeye ihtiyacı var.”

