İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'dan Doğalılara destek

Doğa Koleji'nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde düzenlenen bursluluk sınavına, öğrenci ve veliler akın ederken, Doğa ailesi İTÜ desteğini sınav gününde de yanında hissetti.

Doğa Koleji Sarıyer Kampüsü'ne ziyarette bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji Yönetim Kurulu BaşkanıSerhat Özeren ile birlikte velilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Öğrencilerede sınav öncesinde başarılar diledi.

“Doğa Ailesi emin ellerde”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, velilerle birlikte değerlendirmelerde bulunarak “Doğa ailesi emin ellerde. Doğa Koleji öğrencileri, İTÜ'nün yükseköğretimdeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanacak. Her gün birikimlerimize yenilerini ekleyip daha fazla gelişerek, adım adım ancak sağlam ilerleyeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Bizlere inanan, güvenen ve bursluluk sınavına yoğun ilgi gösteren tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum” diyerek sözlerini sürdürdü.

