‘İyi İşler' girişimcileri mezun oldu

2015 yılından bu yana kadın girişimcilerin katılımıyla genişleyen, Boyner Grup, KAGİDER ve Bank of America destekleriyle 2020 yılında üçüncüsü gerçekleşen “İYİ İŞLER: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimcileri ve tedarikçileri sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Programda kadın girişimcilere iletişim, dönüştürücü liderlik, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama, B2B pazarlama ve fiyatlama, rakip analizi ve pazarda konumlandırma, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, yeni pazarlar için ağlar, kalite, sosyal sorumluluk ve kimyasal uygunluk yönetimi, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku, dış ticaret teşvikleri, kamu teşvik programları ve elektronik ticaret konularında eğitimler sunuluyor.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için kadın girişimcilerin ihtiyaçlarını destekleyerek bir kapasite geliştirme planı uygulayan ‘İyi İşler' programı dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından geçtiğimiz yıllarda örnek vaka seçilen ve Dünya Bankası'nın küresel “SheWorks” raporuna da girerek tüm dünyaya iyi örnek olarak sunulan program için, 2019 yılında New York'ta düzenlenen 63. Kadının Statüsü Komisyonu'nda özel bir oturum oluşturuldu.

Dünya çapında pek çok ödüle layık görülen, Türkiye'de kadın girişimci oranını artırmayı, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi ve kadınların hem finansmana hem de pazara erişimlerinde destek sağlamayı amaçlayan programda, bugüne kadar üçüncü dönem mezunları ile birlikte 72 işletme sahibi kadın girişimci bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar.