İYİ Parti adayının 40 bin liralık Kur'an-ı kerim parasını ödemeden seçmenlere dağıttığı iddiası

İddialara göre, İYİ Parti'nin Çankırı Bayramören Belediye Başkan Adayı Kerim Karakoç, seçim öncesi Bursa'da internet üzerinden satış yapan bir işletmeden Kur'an-ı kerim satın aldı. 40 bin TL değerindeki Kur'an-ı kerimleri teslim alan Karakoç ödeme yapmadı.

Kerim Karakoç'tan 10 gündür sağlıklı cevap almadıklarını söyleyen işletmeci Sinan Bilen, “Kendisine ulaşamıyoruz. Telefonunda bizi engellemiş. Farklı numaralardan ulaştığımızda da bizi oyalıyor. Karakoç'a başkan adayı diye güvendik. Bir belediye başkan adayına güvenemeyeceksen kime güveneceğiz? Daha seçilmeden insanları kandıran bir insan, seçildiği zaman ne yapmaz? İYİ Parti Genel Merkezi'ne de durumu bildirdik, ama şu ana kadar bir netice alamadık” diye konuştu.

Ahmet Küçükkaraca

