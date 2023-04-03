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İYİ Parti binasına isabet eden merminin balistik inceleme sonuçları açıklandı

İYİ Parti binasına isabet eden merminin balistik inceleme sonuçları açıklandı
İYİ Parti binasına isabet eden merminin balistik inceleme sonuçları açıklandı

İYİ Parti binasına isabet eden mermi olayına ilişkin incelmeler kapsamında gerçekleştirilen balistik incelemede merminin, olayın faili M.E.’ye ait ruhsatlı silahtan çıktığı kesinleşti.

İYİ Parti binasına isabet eden merminin balistik inceleme sonuçları açıklandı - Tıkla İzle

30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin yapılan kriminal incelemeler sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen balistik inceleme sonucunda, İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E'ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı kesinlik kazandı. Konuya ilişkin açıklama, İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

Furkan Tan - Mehmet Furkan Doğan
 

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