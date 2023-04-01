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İYİ Parti binasına saldırıyla ilgili yeni gelişme

İYİ Parti binasına saldırıyla ilgili yeni gelişme
İYİ Parti binasına saldırıyla ilgili yeni gelişme

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan şüpheli, savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

İYİ Parti binasına saldırıyla ilgili yeni gelişme - Tıkla İzle

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na 30 Mart günü saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmişti. İsabet eden kurşunu sıktığı iddia edilen Melikşah E. hakkında ‘silahlı tehdit', ‘nitelikli mala zarar verme', ‘korku, kaygı, panik oluşturacak tarzda silahla ateş etmek' ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan olayın ardından kaçan Melikşah E., kurulan özel ekibin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Melikşah E., burada Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Melikşah E., emniyetteki sorgusunda İYİ Parti binasının karşısındaki inşaatta bekçi olarak çalıştığını, olay günü inşaata birkaç hırsız geldiğini ve silahıyla onlara ateş ettiğini söyledi.

Elif Somuncu

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