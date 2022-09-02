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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in şoförünün kullandığı makam aracı, Eskişehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bursa karayolunun 4'üncü kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı 34 UN 1817 plakalı lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında Erdem'in şoförünün ifadesi alınmak Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi. Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in ise araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi.

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